Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir araçta kaçak içki ele geçirilmesine ilişkin 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte bandrollü içki kaçakçılığı ihbarı üzerine İ.B, T.K, E.Y, E.Y, M.A.B. ve T.K'nin bulunduğu araçta arama yaptı.
Ekipler, araçta 102 şişe viski, 56 şişe votka ve rakı ile 227 sahte bandrol ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak İçki Bilecik
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