Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te ATV devrildi, sürücüsü ağır yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Safrsnbolu'da 53 yaşındaki Sami Y. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen ATV, Karabük-Kastamonu kara yolunda Çerçen köyü yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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