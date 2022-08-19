Hayvanlarını otlatmak için köyün yakınındaki dağın yamacına çıkaran besici Mesut Çevik, gece bir süre uyudu.

Uyandığında hayvanların yerinde olmadığını gören Çevik, hırsızlık şüphesiyle İl Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine köye giderek araştırma yapan Asayiş Şubesi görevlileri, koyunların kaybolma ihtimali üzerine dağın havadan aranması için İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliğinden destek istedi.

[Fotoğraf: AA]

Koyunlar dronla tespit edildi

Bölgeyi dronla kontrol eden görevliler, köyün üst kısmındaki dağın yamacında küçükbaş hayvanların bulunduğunu tespit etti. Görüntüden hayvanların kendisine ait olduğunu tespit eden Çevik, bölgeye giderek koyunlarını teslim aldı.

Polisler, büyük mutluluk yaşayan Çevik'in sevincine ortak oldu.

Ekiplere teşekkür eden Çevik, gece uyuduğu sırada kaybolan koyunlarını bulmak için polislerden yardım istediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İlk etapta koyunların çalındığından şüphelendiğini anlatan Çevik, "Polislerimiz sağ olsun dronla köyün etrafındaki dağlarda arama yaptı. Hayvanlarımızı dağın yamacındaki taşlık alanda buldular. Polislerimiz sayesinde hiçbir zarar yaşamadan hayvanlarımızı köye getirdik. Bitlis Emniyet Müdürlüğümüze ve polislerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.