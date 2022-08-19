Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
T.Ş. yönetimindeki kamyon ile H.T. idaresindeki otomobil, Şeyh Şamil Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan B.T. ve K.T. yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
H.T'nin cenazesi ise incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü T.Ş, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası Sivas
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