Yaşar dede Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi olmak istiyor

Yaşar dede Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi olmak istiyor

Rize-Artvin Havalimanı'nı üç ayda 196 bin 826 yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanı'nı üç ayda 196 bin 826 yolcu kullandı

Otomobil sürücüsü A.B'nin 1,28 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazada, sürücüler ile 15 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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