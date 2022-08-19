Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da Midibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin işçi taşıyan midibüse arkadan çarpması sonucu 17 kişi hafif şekilde yaralandı.
Salihli-Alaşehir yolu üzeri Kavaklıdere mevkisinde A.B. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen M.A. idaresindeki çivi fabrikasına ait midibüse arkadan çarptı.
Kazada, sürücüler ile 15 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü A.B'nin 1,28 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Etiketler: Trafik Kazası Manisa
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