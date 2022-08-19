Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 10:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2022 ALES/2 sınav tarihi...
ALES sınavı ne zaman yapılacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2), 21 Ağustos Pazar günü yapılacak.
Adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
ALES 2 ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2), 21 Ağustos Pazar günü yapılacak.
ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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