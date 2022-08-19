Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: İHA]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Birecik ilçesinde Meydan Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahın da kullanıldığı kavgada yaralanan Burhan G. ve İsmail G, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Burhan G, kurtarılmadı.
Kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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