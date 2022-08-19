Adatepe Mahallesi'nde bulunan sulama göletinden kanallara su verilmesini sağlayan vanaların yer aldığı kuyuya giren Enes Turan'ın çıkmaması üzerine ağabeyleri Osman ve Sadi Turan da kuyuya indi.

Aradan uzun süre geçmesine rağmen 3 kardeşin de geri dönmemesi üzerine yakınları itfaiyeye haber verdi. Kuyuya inen itfaiye ekipleri, metan gazından zehirlenen kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çalışmalar sırasında kuyudaki gazdan etkilenen itfaiye erleri Adem Karaman ve Mustafa Ev de Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.