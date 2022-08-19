Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutukluma
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Malatya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yaptı.
Ekipler bir ikamette yaptığı aramada, 898 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteye tabi 170 hap, 3 ruhsatsız tabanca ve 38 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 500 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.S, E.B. ve E.S. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Etiketler: Malatya Uyuşturucu
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