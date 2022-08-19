Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Menderes Nehri'nde kaybolan gençten acı haber
[Fotograf: AA]
Serinlemek için girdiği Menderes Nehri'nde kaybolan 18 yaşındaki Sıtkı Can Eroğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde, önceki gün serinlemek amacıyla girdiği Menderes Nehri'nde kaybolan Eroğlu'nu arama çalışmaları bugün de devam etti. Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, Baltaköy mevkisinde gencin cesedini buldu.
Acı haberi alan gencin yakınları gözyaşı döktü. Eroğlu'nun cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Olay
Sıtkı Can Eroğlu 17 Ağustos'ta, Köşk-Dalama kara yolu yakınlarından geçen Menderes Nehri'ne serinlemek için girmiş, bir süre sonra gözden kaybolunca suda arama çalışması başlatılmıştı.
Etiketler: Aydın
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