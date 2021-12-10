Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde Yılankale-Ceyhan Yumurtalık kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları sebebiyle her iki yön trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.
Yazıhan-Malatya yolunun 23-28, Bozkır-Hadim yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Taşucu-Erdemli-Silifke yolunun 25-27. kilometrelerinde Yeşilovacık-Aydıncık kesimindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gümüşhane-Bayburt yolunun 7-8, Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.