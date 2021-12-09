Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Edirne’nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 3 FETÖ şüphelisi, 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalandı.
İpsala’da güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan R.V., V.K. ve İ.T.'yi yakaladı.
Yapılan kimlik kontrollerinde FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilen 3 kişi, gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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