Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de aracın bagajına gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de aracın bagaj döşemesine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, Anadolu Otoyolu'nu kullanarak kente giriş yapan kişinin kullandığı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bagaj döşemesinin altına gizlenmiş uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Düzce Uyuşturucu Narkotik
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