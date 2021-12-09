İçmeler Mahallesi'nde 5 Aralık'ta yaşanan sağanak nedeniyle su altında kalan ev ile bahçelerdeki çamur tabakası belediye, orman ve askeri ekiplerce temizlendi.

Cadde ve sokakların temizliğine başlandığı mahallede Kızılay sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Kızılayın mobil mutfak tırında yemek dağıttı, temizlik yapan işçilerle sohbet etti.

Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin bir sel felaketi yaşadığını devletin bütün kurumlarıyla sel sonrasında iş birliği göstererek vatandaşları normal hayata döndürmek için çalıştığını söyledi.

Kızılayın İzmir'den mutfak tırı getirerek yemek verdiğini aktaran Aksoy, "Böyle durumlarda yemek hizmetinin karşılanması vatandaşların morali açısından da önemli. Bu anlamda Kızılaya çok teşekkür ediyorum. Psikolojik danışmanlık hizmeti verildi." dedi.

Aksoy, sahada ekiplerin mahalle mahalle tespitler yapmaya devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Marmaris'te 200 civarında evin sular altında kaldığını söyleyebilirim. Yaraları sardık. Evlerde caddelerde temizlik büyük oranda bitti. Evleri su basan vatandaşlarımıza 3 bin 500 lira nakit yardımı ulaştırdık. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın acil eşya yardımı içinde hesaplarına 10 biner lira yatırdık. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasından sonra da zararların karşılanması için gereken yapılacak."

"Selden sonraki süreç iyi yönetilmiştir"

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini tekrar eden Aksoy, "Bakanlığımız, Kızılayımız, askerimiz, ormancımız, belediyemiz, kamu kurumlarımıza selden hemen sonra yaraların sarılması için gösterdikleri hızlı destek için çok teşekkür ediyorum. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı Milli Eğitim Müdürlüğümüzün uygulama otelinde misafir ettik. Barınma ihtiyacı için duyuruda bulunduk. Bu uygulama otelinde misafir ediyoruz. Selden sonraki süreç iyi yönetilmiştir. Temizlik ve barınma konusunda herhangi bir sıkıntı olmadı. Yine de bir eksiklik var ise de bunları gideririz. Can kaybı ve yaralanma olmaması bizi mutlu etti. Yaraları sarmak için güçlüyüz. Devletimiz gerekeni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci de selden hemen sonra olay yerine intikal ettiklerini belirterek, "İzmir afet bölgemizden mutfak tırı getirdik. Günlük 500 kişiye sıcak yemek veriyoruz. Burada bütün temizlik işlerinde çalışan işçilerimize yemek veriyoruz. Evlere de gönüllü gençlerimizle hazır kaplarla sıcak yemek ulaştırıyoruz. Selden zarar gören ailelere de giyecek yardımı yapıyoruz. Büyük milletiz yaraları sararız yangında olduğu gibi. Bu yaraları da sararız." diye konuştu.

Öte yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden Muğla'da kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.