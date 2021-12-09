İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ATM'lere aparat yerleştirerek para çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri inceleyen polis, zanlıların, bir bankaya ait ATM'nin para yatırma kısmına levye, maşa ve cımbızla müdahale ettiği ve sıkışan paraları çekerek aldığını tespit etti.

Çalışma sonucu kimlikleri belirlenen 5 şüpheli, 7 Aralık günü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, 4'ününse tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.