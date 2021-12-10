Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 02:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da bir apartmanın bahçesinde bebek bulundu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bağcılar'da bir apartmanın sakinleri bahçelerinde yeni doğan bebek buldu. Bebek kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Ailesini bulmak için çalışma başlatıldı.
Gözlerini dünyaya açar açmaz bir bahçeye bırakılan bebek, bina sakinleri tarafından bulundu.
Yürekleri sızlatan olay İstanbul'da yaşandı. Bağcılar 100'üncü Yıl Mahallesindeki bir apartmanın arka bahçesinden ağlama sesi duyuldu.
Bina sakinleri kayıtsız kalmadı, kontrol için aşağı indi. Çıplak halde yeni doğmuş bir bebekle karşılaştılar.
Ailesini bulmak için çalışma başlatıldı
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale yapılan bebek hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ise bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul
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