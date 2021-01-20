Kar yağışının en yoğun olduğu Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle 87 köye ulaşım sağlanamıyor.

Zonguldak Belediyesi ekipleri, mahallelerdeki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, karla mücadele ve jandarma ekiplerinin, Alaplı ilçesi Belen köyü mevkisinde mahsur kalan vatandaşlara 7 saat süren çalışma sonucu ulaştığı bildirildi.