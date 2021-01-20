Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA]
Kar yağışının en yoğun olduğu Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar küreme çalışmaları devam ediyor.
Kar yağışının en yoğun olduğu Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar küreme çalışmaları devam ediyor.
Kar yağışı nedeniyle 87 köye ulaşım sağlanamıyor.
Zonguldak Belediyesi ekipleri, mahallelerdeki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, karla mücadele ve jandarma ekiplerinin, Alaplı ilçesi Belen köyü mevkisinde mahsur kalan vatandaşlara 7 saat süren çalışma sonucu ulaştığı bildirildi.
Etiketler: Kar Yağışı
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