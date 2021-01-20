Valilikten alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 106 köy ve 222 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamaması için yoğun çaba sarf eden İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki yol ve kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışmalarına devam ediyor.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği kent merkezinde esnaf ve vatandaşlar, iş yerlerinin, evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Valilik, olumsuz hava koşullarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz." uyarısında bulundu.

