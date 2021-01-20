Erzincan'da bir araya gelen gönüllü kadınlar, Suriye'nin İdlib kentindeki çocuklar için birbirinden güzel el işi oyuncaklar hazırlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde bir araya gelen gönüllü kadınlar, iç savaş nedeniyle zor günler geçiren İdlibli çocukları bir nebze olsun mutlu etmek için çalışma başlattı.

Merkezdeki el sanatları atölyesinde günün belirli saatlerinde buluşan kadınlar, çoraplardan bez bebek, karton bardaklardan oyuncak tavşan üretiyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerini alarak yoğun mesai yapan kadınlar, hazırladıkları el emeği göz nuru oyuncakları bir süre sonra Suriye'ye gönderecek.

- Savaş mağduru çocukları sevindirmek için çaba sarf ediyorlar

Gençlik lideri Hünsa Nur Yamak, AA muhabirine, Suriye'deki iç savaştan en çok çocukların mutsuz olduğunu, onları az da olsa mutlu edebilecek bir şeyler yapabilmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Çocukların az da olsa oyuncakla sevinebilecekleri düşüncesiyle el işi ürünler yapmaya başladıklarını anlatan Yamak, "Umarız en yakın zamanda bu zulüm, bu savaş sona erer ve bu oyuncaklarımız çocuklarımıza ulaşır. Onların yüzünde minik de olsa bir tebessüm oluşmasına vesile olmak istiyoruz." dedi.

Gönüllülerden Zeynep Ünlü, Suriye'deki iç savaştan etkilenen çocuklar için el ele verdiklerini belirterek, "Onların yüzünde tebessüm olabilmek için burada birçok gönüllü arkadaşımızla bazı malzemelerden oyuncaklar yaptık ve en kısa zamanda onların eline ulaşmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınlardan Hacer Türkeri de beceri atölyesinde öğrendikleriyle Suriyeli çocuklara çeşitli oyuncak yaptıklarını anlattı.

Bölgedeki çocukların savaş nedeniyle silah sesleriyle büyüdüğünü aktaran Türkeri, "Onların oyun oynayıp şarkı söylemesi lazım, gülmeleri, eğlenmeleri lazım. Biz de burada arkadaşlarımızla onları güldürmek için toplandık. İnşallah yüzlerinde tebessüm olabiliriz." diye konuştu.

