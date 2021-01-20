Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karlıova'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün adını karla kaplı bir ova olmasından alan 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.
Bingöl'ün adını karla kaplı bir ova olmasından alan 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 10, gece de sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, 5 gün boyunca süren yağışla kar kalınlığı ilçe merkezinde 70 santimetreye ulaştı.
Bazı evlerin kara gömüldüğü ilçede, Kale Göleti dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
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