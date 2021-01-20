Yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Araçların karla kaplandığı kent merkezinde esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Ahlat ilçesinde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Vatandaşların ev ve iş yerlerinin önünü ile araçların üzerinde biriken karları temizlediği ilçede, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı.

