Karabük'te de gece saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Sürücüler, yollardaki buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde yolun kaygan olması nedeniyle bir dolmuş, 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Buz tutan yollarda önlem alan polis ekipleri, bazı yolları trafiğe kapattı.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı.

Kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük İl Özel İdaresi ekipleri, Eflani'de 2, Eskipazar'da 3, Ovacık'ta 2 ve Yenice'de 3 olmak üzere 10 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.