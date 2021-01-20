Karabük'te kar yağışı
Karabük'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde yolun kaygan olması nedeniyle bir dolmuş, 3 otomobil ve 1 hafif ticari araç zincirleme trafik kazasına karıştı.
Karabük'te de gece saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.
Sürücüler, yollardaki buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.
Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde yolun kaygan olması nedeniyle bir dolmuş, 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Buz tutan yollarda önlem alan polis ekipleri, bazı yolları trafiğe kapattı.
Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı.
Kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karabük İl Özel İdaresi ekipleri, Eflani'de 2, Eskipazar'da 3, Ovacık'ta 2 ve Yenice'de 3 olmak üzere 10 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
- 13:42
- 13:27
- 13:16
- 13:26
- 13:04