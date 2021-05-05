Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 23:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında Evcihüyük Mahallesi'nde sit olmayan alanda izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Ekipler, 4 kişiyi kazı yaptıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.
Öte yandan, zanlılar hakkında, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem yapıldı.
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