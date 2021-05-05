İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında Evcihüyük Mahallesi'nde sit olmayan alanda izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, 4 kişiyi kazı yaptıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.

Öte yandan, zanlılar hakkında, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem yapıldı.