Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kaçak keklik avlayan kişiye 7 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Kangal ilçesinde kaçak olarak keklik avlayan kişiye 7 bin lira ceza verildi.
Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşildere köyünde gerçekleştirdiği devriye görevi sırasında tuzak kurarak keklik avlayan M.E'yi yakaladı.
Jandarma ekipleri alanda yaptıkları aramada 4 canlı keklik, 2 ipli avlanma tuzağı, 1 kamuflaj malzemesi, 5 kafes ve 3 kafes taşıma çantası ele geçirdi.
Keklikler ve kaçak avda kullanılan malzemeler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, M.E'ye 7 bin lira ceza uyguladı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak Avcılık
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