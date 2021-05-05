Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 22:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da iki tır çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen iki tır, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 85. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar Lice ve Hani'deki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.
Ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Kazası
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