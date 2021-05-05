Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde caddede yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Yurt Mahallesi'nde İbrahim Hakkı Develi Caddesi'nde yürüyen Hasan C'ye henüz belirlenemeyen nedenle yoldan geçen bir motosikletten tabancayla ateş edildi.
Hasan C. bacağından yaralandı, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletteki iki kişi olay yerinden kaçtı.
Yaralı, hastaneye kaldırılırken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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