Yurt Mahallesi'nde İbrahim Hakkı Develi Caddesi'nde yürüyen Hasan C'ye henüz belirlenemeyen nedenle yoldan geçen bir motosikletten tabancayla ateş edildi.

Hasan C. bacağından yaralandı, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletteki iki kişi olay yerinden kaçtı.

Yaralı, hastaneye kaldırılırken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.