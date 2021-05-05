Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta sahte para operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda İstanbul ve Kocaeli'nden temin edilen sahte paraların Zonguldak ve civar illerde piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşıldı.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Sahte Para
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