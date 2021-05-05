Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta buğday silosuna düşen teknisyen hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yozgat'ta bakım onarım çalışması yaptığı siloya düşen teknisyen yaşamını yitirdi.
Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar beldesinde özel lisanslı depoculuk firmasında teknisyen olarak çalışan 34 yaşındaki Metin E., buğday dolu siloda bakım onarım çalışmasına başladı.
Metin E.'den bir daha haber alamayan iş arkadaşları, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan aramada teknisyen bulunamadı. Silodaki buğday, başka bir depoya boşaltılınca Metin E.'nin cansız bedenine ulaşıldı.
AFAD ekiplerince siloda açılan delikten çıkartılan Metin E.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Yozgat Şubesine kaldırıldı.
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