Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da dere yatağına düşen ineği jandarma ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde dere yatağına düşen inek jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Demirtaş köyünde yaşayan Y.Y, büyükbaş hayvanlarını merada otlattığı esnada bir ineği dere yatağına düştü.
Kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden kurtaramayan Y.Y, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler ve köylüler, halatla ineği düştüğü yerden kurtarıp sahibine teslim etti.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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