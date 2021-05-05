Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da aranan 6 firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Isparta'da yakalanan 6 firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çeşitli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, cinayet, hırsızlık, cinsel istismar suçlarından ceza almış 6 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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