Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Emre K. idaresindeki motosiklet, Emirhan İ.'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emre K. ve Emirhan İ.'nin durumları iyi.
Etiketler: Trafik Kazası
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