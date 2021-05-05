Cumhuriyet Mahallesi'nde Emre K. idaresindeki motosiklet, Emirhan İ.'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emre K. ve Emirhan İ.'nin durumları iyi.