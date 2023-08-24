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Güncel
İHA 24.08.2023 14:44

Jandarmadan kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

Aksaray’da jandarmanın bir ikamete düzenlediği operasyonda, ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Jandarmadan kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şehir merkezinde bulunan bir evde ruhsatsız tüfek ve tabanca olduğu bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, ikamete yönelik bir süre yaptıkları takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Aksaray Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen operasyonda S.K. ve A.K. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 146 adet tabanca fişeği ve 2 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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