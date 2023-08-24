Zonguldak'ta silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı

Eski sevgilisi Y.D'yi arayarak tehdit ettiği ileri sürülen E.A ile Y.D'nin bu sırada yanında bulunan amcası T.G. arasında telefonda tartışma yaşandı.

Bunun ardından Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak'taki adrese gelen E.A, tartıştığı T.G'nin yanında kalan M.S. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Yaralanan ve kendi imkanlarıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne giden E.A, tedavi altına alındı.

M.S. ve T.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerden biri adliyeye sevki sırasında gazetecilere, "Ailemi korumayacak mıyım?" dedi.