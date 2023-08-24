Çankırı'da çıkan yangında 3 ev ve 1 ahır zarar gördü

Karataş köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan arazi yangını kısa sürede bir samanlığa, ardından evlere sıçradı.

İhbar üzerine Bayramören ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 3 ev ve 1 samanlık büyük zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Vali Mustafa Fırat Taşolar, Kaymakam Fatmagül Dalmış, Bayramören Belediye Başkanı Halil Muratoğlu da bölgede çalışmaları inceledi, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.