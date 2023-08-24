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Güncel
İHA 24.08.2023 13:20

Katili arkadaşı çıktı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde çalıştığı iş yerinden çıkan kişiyi öldüren şahıs, evine bırakmak için motosikletine bindirdiği arkadaşı çıktı.

Katili arkadaşı çıktı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Diktepe kırsal Mahallesi yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda ölen İdris K.’nın cinayet zanlısı evine bırakmak için motosikletine bindirdiği arkadaşı Süleyman Ş. çıktı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs cinayeti işlediğini itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken İdris K.’nın cesedi ise Çoğan kırsal Mahallesinde defnedildi. Olayın geçmişi Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde çalıştığı iş yerinden motosikletiyle çıkan kişi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Birecik ilçesi Diktepe kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Bir tesiste çalışan İdris K., Çoğan kırsal mahallesindeki evine gitmek için gece saat 23.30 sıralarında işten çıktı. Motosikletine binen İdris K., iddiaya göre yolda karşılaştığı arkadaşı S.Ş.’yi de yanına alarak yoluna devam etti. Silah seslerini duyan mahalleli yerde yatarken buldu Diktepe kırsal mahallesinde yaşayanlar, mahalle yakınlarından gelen silah seslerini duydu. Seslerin geldiği yere giden vatandaşlar, yerde yatan kişiyi görünce özel araçla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahale ettiği İdris K. hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, şahsın öldürülmeden önce son olarak birlikte görüldüğü arkadaşı S.Ş.’yi gözaltına aldı.

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