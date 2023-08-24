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Güncel
İHA 24.08.2023 13:01

Aksaray’da huzur uygulamaları aralıksız devam ediyor

Aksaray’da halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla uygulama, denetim ve operasyonel çalışmalar yapan polis, 1 haftada aranan 12 şahsı yakalayarak adalete teslim etti.

Aksaray’da huzur uygulamaları aralıksız devam ediyor

Aksaray’da huzur ve güvenin sağlanması amacıyla polis ekipleri, gece gündüz demeden uygulama ve denetimler gerçekleştiriyor.

Şehrin birçok noktasında görev alan asayiş ve trafik polisleri, bekçilerle birlikte yaptıkları uygulamada tüm araçları arayarak sürücü ve yolcuları bir bir sorgudan geçiriyor. 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 3 bin 204 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 26 aranan şahıs yakalandı. Haklarında hapis cezası bulunan 10 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, muhtelif suçlara karışan 223 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 17 kişinin gözaltına alındığı uygulamalarda 2 şahıs da çeşitli suçlardan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca uygulama ve denetimlerde 361 araç kontrol edildi. Kontrollerde 4 adet şasesi kazınmış motosiklet, 4 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet fişek, 3 adet ruhsatsız pompalı ve av tüfeği, 6 adet fişek, 3 ayrı şahıstan çeşitli miktarda uyuşturucu maddesi geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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