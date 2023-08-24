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Güncel
AA 24.08.2023 14:34

Sağlık Bakanı Koca, Kırşehir'deki sağlık yatırımlarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir'deki sağlık yatırımlarının hızla devam ettiğini belirterek yapımı devam eden 400 yataklı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 180 poliklinik, 21 ameliyathane masası ve 123 yoğun bakım yatak kapasitesiyle hizmet vereceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Kırşehir'deki sağlık yatırımlarını paylaştı

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırşehir'deki sağlık yatırımlarının en büyüğünün, yapımı devam eden 400 yataklı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğunu belirtti. 104 bin 380 metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede 180 polikliniğin yer alacağını kaydeden Koca, 21 ameliyathane masası ve 123 yoğun bakım yatak kapasitesi ile hizmet verileceğini ifade etti.

Öte yandan 9 Nisan'da faaliyete geçen 25 yatak kapasiteli Mucur Devlet Hastanesinin bu tarihten itibaren toplam 36 bin 500 hastaya hizmet verdiğini kaydeden Koca, bununla birlikte Kırşehir Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin içerisinde bulunduğu tesisin de bu yıl hizmete sunulduğunu aktardı.

Bakan Koca, Terme Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Kervansaray Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Kılıçözü Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Boztepe ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun 2022'de hizmete açıldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Şehrimize daha verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla planladığımız, Kaman ilçemizdeki Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, Kaman Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu inşaatımız son aşamaya geldi. Açılış yıl sonuna planlanıyor. Kırşehir'de sağlık yatırımları tüm hızı ile devam ediyor."

Bakan Koca'nın açıklamasıyla beraber, yapımı devam eden ve tamamlanan tesislerden görüntüler de paylaşıldı.

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