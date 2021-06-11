Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Bergama ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bergama-Soma kara yolunun 5. kilometresinde Mehmet Fatih A. idaresindeki otomobil, Bülent G.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Bülent G.'nin olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Mehmet Fatih A. ile Ali B. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bülent G.'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
Etiketler: Ambulans İzmir Trafik Kazası
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