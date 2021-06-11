Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Hatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde 9 adrese operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Adreslerde, 1,53 gram eroin, 13,56 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, 47,82 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 4 av tüfeği ve bunlara ait 106 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira ele geçirildi.
Şüpheliler, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
Etiketler: Hatay Polis Uyuşturucu
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