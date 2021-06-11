Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de kumar oynayan 12 kişiye para cezası verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'de kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 52 bin 946 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Rızaiye Mahallesi'ndeki ikamette kumar oynandığı ihbarı üzerine eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumar oynarken yakalanan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 52 bin 946 lira ceza uygulandı.
Ev sahibi de 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Kumar Osmaniye Polis
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