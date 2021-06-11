Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle sağ şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.

Subaşı-Çatalca-Büyükçekmece yolunun 0-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Boyalıca-İznik yolunun 7-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler, alternatif güzergah olarak İznik-Gemlik yoluna yönlendiriliyor.

Yozgat-Sorgun yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Baladız-Isparta yolunun 34-41. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Isparta istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19, Vezirköprü-Havza yolunun 38-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akyaka ayrımı-Arpaçay-Doğruyol yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tirebolu-Kürtün yolunun 33. kilometresinde güvenlik tünelinde yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 18 Haziran'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.