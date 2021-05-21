Olay, Kuzey Ege Otoyolu Menemen gişelerinde meydana geldi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından, sorumluluk bölgesinde olan Menemen ilçesinde, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda; saha çalışmaları ve araştırmalar neticesinde polis ekiplerince bir kamyon gişelerde durdurularak aranmak istendi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden kamyonda yapılan aramalarda, 6 milyon 150 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Öte yandan, konuyla ilgili gözaltına alınan İ.T. işlemlerinin adından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

