Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Tomarza ilçesi Emiruşağı Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 6 kişi yakalandı.
Kayseri-Develi yolu Erciyes Tekir Yaylası mevkisinde ise bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, sürücü A.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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