Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Topuzdamları Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Akif Y. yönetimindeki traktör şarampole devrildi.
Akif Y. traktörün altında kaldı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Akif Y.'nin yaşamını kaybettiğini belirledi.
Akif Y.'nin cenazesi Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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