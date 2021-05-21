Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Özbağ beldesi yakınlarında Sami K.'nın kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek Adem Ş. idaresindeki otomobile çarptı. Kazanın olduğu şeritte ilerleyen Emrah E. yönetimindeki otomobil de kaza yapan araçlarla çarpıştı.
Araçlarda sıkışan sürücüler kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobillerdeki 2 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen kısmında trafik bir süre aksadı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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