Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir evde 7 bin 385 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mıdık Mahallesi'nde yaşayan Ç.İ'nin evinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine adreste arama yaptı.
Ekipler, bidon ve şişelerde 7 bin 385 litre sahte içki buldu, şüpheli Ç.İ'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Sahte İçki
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