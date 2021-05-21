Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 18:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman - Şanlıurfa kara yolu Atatürk Barajı yakınlarında Orhan T. idaresindeki otomobil, devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Sahte kimlikle muayene olurken yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz