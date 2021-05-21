Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 17:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın'da minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen minibüs içerisindeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kıran mahallesinde meydana geldi. R.T. yönetimindeki minibüs Köşk ilçe merkezine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Ağaca çarparak duran minibüste bulunan yolcular vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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