Isparta'da iddiaya göre, Hızır M. kayınbiraderi Mevlut A'nın kullandığı 32 SB 246 plakalı aracın önünü Armutlu köyü mevkisinde traktörle kesti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hızır M. av tüfeğiyle Mevlut A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Mevlut A. sağlık ekibince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hızır M. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.