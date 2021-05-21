Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, kayınbiraderini av tüfeğiyle yaraladı.
Isparta'da iddiaya göre, Hızır M. kayınbiraderi Mevlut A'nın kullandığı 32 SB 246 plakalı aracın önünü Armutlu köyü mevkisinde traktörle kesti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hızır M. av tüfeğiyle Mevlut A'yı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Mevlut A. sağlık ekibince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hızır M. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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