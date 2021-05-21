Organize Suç Örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Ege ve Akdeniz Bölgesinde 8 ili kapsayacak şekilde 21 Mayıs günü eş zamanlı “Sahil Rüzgarı” operasyonu düzenlendi.

Antalya ilinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ayrı suç örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda toplamda haklarında gözaltı kararı bulunan 32 şüpheliden 28’i gözaltına alındı.

Operasyonda 23 adet tabanca, 11 kurusıkı tabanca, çok sayıda şarjör, 3 adet av tüfeği, silah imalatında kullanılan torna makinesi, silah parçaları ve mühimmat ele geçirildi.

Ayrıca, çeşitli kurumlara ait sahte kaşe ve mühür ile çok sayıda senet, sahte polis basın kartı bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan örgüt liderleri dahil 28 şüphelinin KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.